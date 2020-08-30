اتحاد «الأطباء العرب» يحذر من عودة ارتفاع إصابات «كورونا» مجددا

قياس درجة الحرارة للمواطنيين تحسبا للأصابة بفيروس كورونا. (الإنترنت)

حذر اتحاد الأطباء العرب من التهاون في الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى بعد عودة إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) للارتفاع النسبي بمصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وشدد الأمين العام للاتحاد الدكتور أسامة رسلان على ضرورة عدم تهاون المواطنين في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، بحسب «أ ش أ».

وحذر رسلان من حدوث موجة ثانية من الفيروس، خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف، ولا سيما في ظل عدم التوصل للقاح آمن وفعال ضد كورونا حتى الآن.

وأكد أن الارتفاع النسبي في الإصابات بكورونا مجددا يتطلب التعامل بجدية مع الإجراءات الاحترازية، والتوجيهات الصحية اللازمة التي اتخذتها الحكومات للوقاية، في مواجهة تفشي الفيروس، عبر الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية.