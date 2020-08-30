ارتفاع عدد قتلى انفجار بيروت إلى 190 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 11:14 صباحا
الدمار في مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي دمره وهز العاصمة اللبنانية. (أ ف ب)

قالت حكومة تصريف الأعمال في لبنان في تقرير، اليوم الأحد، إن عدد قتلى انفجار مرفأ بيروت هذا الشهر ارتفع إلى 190 وتجاوز الجرحى 6500 شخص، بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن التقرير الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، القول إن انفجار الرابع من أغسطس أدى إلى تشريد 300 ألف شخص وتسبب في أضرار مباشرة قيمتها 15 مليار دولار. وأضاف أن 50 ألف منزل وتسعة مستشفيات رئيسية و178 مدرسة تضررت.

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وتحقق السلطات اللبنانية في سبب انفجار مادة شديدة الانفجار كانت مخزنة منذ سنوات دون مراعاة قواعد الأمان والسلامة، مما أدى إلى تدمير مساحات شاسعة من المدينة وإثارة الغضب من نخبة سياسية يُحملها كثيرون بالفعل مسؤولية الانهيار الاقتصادي في البلاد.

وقال الجيش يوم السبت إن سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وهم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري واحد. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم العثور على بعضهم منذ ذلك الحين.  واستقالت الحكومة الحالية بسبب الانفجار.

وستجري الرئاسة محادثات مع الكتل البرلمانية يوم الإثنين لتعيين رئيس وزراء جديد، قبل يوم من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للضغط على قادة لبنان من أجل العمل على إنقاذ البلاد من أزمة مالية عميقة تعود جذورها إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة.

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