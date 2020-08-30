الاحتلال يرد على «البالونات» بقصف غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 أغسطس 2020, 08:33 صباحا
قصف إسرائيلي على قطاع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن دباباته قصفت، اليوم الأحد، مواقع لحركة حماس في غزة، زاعمًا أن ذلك رد على إطلاق البالونات الحارقة من القطاع الفلسطيني على إسرائيل على الرغم من جهود الوساطة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان لجيش الاحتلال الأحد إن «دباباته أغارت على مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة». وأضاف أن هذا القصف جاء «ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو الأراضي الإسرائيلية خلال اليوم». ولم يعلن عن إصابات حتى الآن.

ومنذ السادس من أغسطس تشن إسرائيل عمليات قصف متقطعة ردا على إطلاق بالونات حارقة وصواريخ باتجاهها. وأفادت حصيلة لهيئة المطافئ أن البالونات الحارقة تسببت بأكثر من 400 حريق في جنوب إسرائيل.

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وبعد زيارة قام بها وفد مصري في منتصف أغسطس، توجه رئيس اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة محمد العمادي إلى غزة الثلاثاء. وقالت مصادر قريبة من مكتب اللجنة إنّ الموفد العمادي وصل إلى القطاع حاملا معه ثلاثين مليون دولار، هي قيمة المساعدة المالية التي تقدّمها الدوحة شهريا للقطاع الفلسطيني المحاصر.

وذكرت أن العمادي التقى قبل زيارته غزة مسؤولين إسرائيليين. وأشار إلى وجود «موافقة على إنهاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية وتخفيف الحصار تدريجيا، وإعادة إمداد غزة بالوقود». وظهرت المواد المتفجّرة التي تحملها البالونات والطائرات الورقيّة لأوّل مرة كسلاح في غزة خلال الاحتجاجات العام 2018، حيث كانت تُطلق يوميا عبر الحدود.

وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على القطاع ردًّا على إطلاق البالونات الحارقة. وتمثّلت تلك العقوبات بإغلاق البحر أمام الصيادين ووقف إمدادات الوقود وإغلاق معبر كرم أبو سالم.

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