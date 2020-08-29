«الجيش اللبناني»: سبعة مفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت بينهم مصري وسوريين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 أغسطس 2020, 04:40 مساء
لافتة كتب عليها "من قلبي سلام لبيروت" في العاصمة اللبنانية، 16 أغسطس 2020. (أ ف ب)

لا يزال سبعة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين جراء انفجار المرفأ المروّع الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس، متسبباً بمقتل 188 شخصاً، وفق آخر الاحصاءات الرسمية السبت.

وأفاد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد الياس عاد خلال مؤتمر صحفي أنّ عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ «سبعة هم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري» على الأقل وفقاً لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني. وقال إن «عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين»، بحسب «فرانس برس».

محققون فرنسيون وأميركيون
وتسبّب الانفجار بمقتل 188 شخصاً في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث باسم وزارة الصحة السبت، بينما تخطى عدد الجرحى عتبة 6500. وتحقّق السلطات في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة في المرفأ منذ ست سنوات. ويشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيق.

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وألحق الانفجار أضراراً جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، حيث لا يزال 300 ألف شخص يواجهون "نقصاً في الوصول إلى خدمات المياه الآمنة والصرف الصحي"، وفق ما حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" الجمعة.

وقالت ممثلة المنظمة في لبنان يوكي موكو إنه «مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19، أصبح من المهمّ ضمان حصول الأطفال والعائلات، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب الانفجار، على المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي».

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