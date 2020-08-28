إطلاق صواريخ من غزة على الأراضي المحتلة بعد غارات إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 أغسطس 2020, 10:03 صباحا
نقطة مراقبة فلسطينية عند الحدود بين قطاع غزة والأراضي المحتلة، 24 أغسطس 2020، (ا ف ب)

أطلق مسلحون فلسطينيون فجر اليوم الجمعة، عددا من الصواريخ على المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع غزة، بعد أن شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات جوية على مواقع لحركة حماس.

وذكر مصدر أمني أن «طيران الاحتلال شن صباح اليوم ست غارات جوية على موقعين للمقاومة في غزة ما أدى لوقوع أضرار كبيرة» دون إصابات، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق قال شهود عيان إن «المقاومة أطلقت أربعة صواريخ باتجاه المناطق الإسرائيلية القريبة من حدود القطاع».

وأفاد مصدر في «الغرفة المشتركة» التي تضم الأجنحة العسكرية لحماس والفصائل الأخرى عن «إطلاق عدد من الصواريخ فجر اليوم ردا على العدوان الإسرائيلي، واستمرار الحصار» الذي تفرضه إسرائيل منذ أكثر من عقد على قطاع غزة.

قصف إسرائيلي
وقال مصدر أمني في غزة إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته قصفت فجر اليوم موقعا للمقاومة في حي التفاح شرق مدينة غزة، مضيفا: «أدى القصف الجوي إلى اندلاع نيران في الموقع في حي التفاح ووقوع أضرار مادية من دون أن تسجل إصابات».

وأوضح أن المدفعية الإسرائيلية «استهدفت أيضا نقطة للضبط الميداني (تابعة لحماس) شرق رفح في جنوب القطاع» ما أحدث أضرارا دون وقوع إصابات.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان، إن «رد المقاومة هذا تأكيد على أنها لن تتردد في القيام بواجبها الوطني تجاه شعبنا والدفاع عنه أمام أي عدوان وخوض المعركة مع العدو في حال استمر التصعيد والحصار».

وحذر من أن «استمرار حصار غزة وتفاقم أزمة الكهرباء ومنع دخول البضائع والوقود والدواء في ظل تفشي فيروس كورونا، جريمة..لا يمكن السكوت عنها أو السماح باستمرارها».

وفرضت إسرائيل سلسلة إجراءات عقابية على غزة من بينها وقف توريد الوقود وإغلاق البحر أمام الصياديين الفلسطينيين، ردا على إطلاق مئات البالونات والطائرات الورقية المحملة بمواد حارقة أو متفجرة، التي أسفرت عن اندلاع حرائق في المزروعات الإسرائيلية.

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