وزير الخارجية الفرنسي يحذر من «خطر اختفاء لبنان»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 09:04 صباحا
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، (أرشيفية: ا ف ب)

كررت فرنسا دعوتها لبنان إلى تشكيل حكومة سريعة واعتماد إصلاحات «عاجلة»، اليوم الخميس، محذرة أنه إذا لم يتم ذلك فإن البلاد «تواجه خطر الزوال».

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الخطر اليوم هو «اختفاء لبنان»، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن إذاعة «آر تي إل».

ويوم الثلاثاء الماضي، حذر لودريان قادة لبنان من استخدام الانفجار الذي دمر أجزاء من بيروت «ذريعة لإخفاء حقيقة أن البلاد على حافة الهاوية».

وقال، متحدثًا في مرسيليا قبل أن تتجه شحنة تزن 2500 طن من المساعدات إلى لبنان: «لا ينبغي استخدام الكارثة ذريعة لإخفاء الواقع الذي كان موجودًا من قبل... بلد على شفا الانهيار»، وفقا لوكالة «رويترز».

وأضاف: «نأمل أن تكون هذه اللحظة هي اللحظة التي تسمح للسلطات اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين باتخاذ القفزة اللازمة لتشكيل حكومة مهمتها البدء في الإصلاحات الأساسية التي يعلم الجميع أنها ضرورية».

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