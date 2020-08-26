دياب يحذر من خطر فقدان السيطرة على وباء «كورونا» بلبنان

رجل يبيع كمامات في أحد شوارع بيروت في 29 يوليو 2020. (أ ف ب)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، إن لبنان يواجه خطر فقدان السيطرة على وباء فيروس «كورونا» بعد زيادة في أعداد الحالات، في أعقاب انفجار المرفأ يوم الرابع من أغسطس.

ونقل بيان للمجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله: «عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير، إذا استمر هذا الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء»، بحسب «رويترز».

وسجل لبنان 525 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 وفاة يوم الثلاثاء. وشهدت البلاد زيادة في عدد الحالات بعد الانفجار المروع في العاصمة مطلع الشهر الجاري. ويقول مسعفون إن عدد الحالات ارتفع إلى الضعف في الأسبوعين التاليين للانفجار، مع انتشار العدوى في المستشفيات التي تعالج الضحايا.

العزل الجزئي

وفرضت الحكومة العزل الجزئي يوم الجمعة لمكافحة انتشار المرض، لكن العزل، الذي يشمل حظر التجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، لا يزال يسمح بإزالة الأنقاض وإجراء أعمال الصيانة وتوزيع المساعدات في الأحياء المتضررة بالانفجار. وسيظل المطار مفتوحا مع إلزام المسافرين بالخضوع لفحوص الـ«بي.سي.آر» قبل السفر من البلاد أو عند الوصول.

كان حمد حسن، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، قد تحدث إلى المجلس الأعلى للدفاع، وقال إن الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد تثير القلق، ونقل مسؤول عن حسن قوله إن طاقة المستشفيات يتعين أن تزيد لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات.