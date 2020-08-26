دياب يحذر من خطر فقدان السيطرة على وباء «كورونا» بلبنان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 05:56 مساء
رجل يبيع كمامات في أحد شوارع بيروت في 29 يوليو 2020. (أ ف ب)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، الأربعاء، إن لبنان يواجه خطر فقدان السيطرة على وباء فيروس «كورونا» بعد زيادة في أعداد الحالات، في أعقاب انفجار المرفأ يوم الرابع من أغسطس.

ونقل بيان للمجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله: «عدد الإصابات يرتفع بشكل كبير، إذا استمر هذا الارتفاع سنفقد السيطرة على الوباء»، بحسب «رويترز».

وسجل لبنان 525 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 وفاة يوم الثلاثاء. وشهدت البلاد زيادة في عدد الحالات بعد الانفجار المروع في العاصمة مطلع الشهر الجاري. ويقول مسعفون إن عدد الحالات ارتفع إلى الضعف في الأسبوعين التاليين للانفجار، مع انتشار العدوى في المستشفيات التي تعالج الضحايا.

العزل الجزئي
وفرضت الحكومة العزل الجزئي يوم الجمعة لمكافحة انتشار المرض، لكن العزل، الذي يشمل حظر التجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، لا يزال يسمح بإزالة الأنقاض وإجراء أعمال الصيانة وتوزيع المساعدات في الأحياء المتضررة بالانفجار. وسيظل المطار مفتوحا مع إلزام المسافرين بالخضوع لفحوص الـ«بي.سي.آر» قبل السفر من البلاد أو عند الوصول.

كان حمد حسن، وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، قد تحدث إلى المجلس الأعلى للدفاع، وقال إن الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد تثير القلق، ونقل مسؤول عن حسن قوله إن طاقة المستشفيات يتعين أن تزيد لمكافحة الزيادة في أعداد الحالات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
قطر تسجل أعلى نسبة إصابة بـ«كورونا» مقارنة بعدد السكان في العالم.. وأقل معدلات ...
عربى
تدريبات عسكرية بين اليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا في شرق المتوسط
دولى
ميسي يبلغ برشلونة بالرحيل
رياضة عالمية
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«كورونا» يصبح أكثر عدوى وأقل فتكا