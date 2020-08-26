الوزراء الجدد في عمان يؤدون اليمين أمام السلطان هيثم

سلطان عمان خلال اجتماعه مع الوزراء المعينين حديثا، 26 أغسطس 2020. (وكالة الأنباء العمانية)

أدى الوزراء العمانيون الجدد، صباح اليوم الأربعاء، اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق في قصر البركة العامر.

ويشغل الوزراء الجدد وزارات الخارجية والثقافة والرياضة والشباب والمالية والإعلام والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد والعمل، وفق وكالة «سبوتنيك».

وفي 18 أغسطس أصدر سلطان عمان مرسومًا أقال به وزير الخارجية يوسف بن علوي، قبل أن يعين بدر البوسعيدي في مكانه، الذي أدى اليمين اليوم الأربعاء.

كما شملت التعيينات الجديدة رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني، و المستشار الخاص لجلالة السلطـان، منصور بن ماجد آل سعيد.



