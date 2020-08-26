قطر تسجل أعلى نسبة إصابة بـ«كورونا» مقارنة بعدد السكان في العالم.. وأقل معدلات وفيات أيضا

رجل يخضع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في الدوحة، 7 مايو 2020. (فرانس برس)