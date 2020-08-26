قطر تسجل أعلى نسبة إصابة بـ«كورونا» مقارنة بعدد السكان في العالم.. وأقل معدلات وفيات أيضا

تسجل قطر أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا المستجد مقارنة بعدد السكان، ولكنها سجلت أيضا أدنى معدلات الوفاة في العالم، بسبب ما يقول خبراء إنه يعود إلى سكانها الشباب والإنفاق السخي على نظام الرعاية الصحية.
ومع تسجيل 40 ألفا و702 حالة لكل مليون منذ بدء الوباء، تتقدم قطر على البحرين التي سجلت حوالي 29 ألف حالة لكل مليون وسان مارينو التي سجلت 21.186 إصابة لكل مليون. ويشكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 2.75 مليون نسمة، وفق وكالة «فرانس برس».
سبب الإصابات المرتفعة
تصر السلطات الصحية في قطر على أن نسبة الإصابة المرتفعة يعود إلى عامل واحد فقط وهو إجراء الكثير من الفحوصات. وتم فحص حوالي 600 ألف شخص أي نحو خمس عدد السكان.
ويقول رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا عبداللطيف الخال للوكالة الفرنسية إن الفحوصات شخصت أيضا حالات إصابة بالفيروس دون أعراض أو إصابات خفيفة مقارنة بدول أخرى.
وواجهت قطر تفشيا للفيروس بسبب اعتمادها الكبير على العمال الأجانب مع مشاريع البلاد استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022.
تفشي الفيروس بين العمال الأجانب
ويرى مدير معهد الصحة العالمية أنطوان فلاهولت أن قطر واجهت تفشيا واسعا للفيروس من العاملين الأجانب بشكل مماثل لسنغافورة.
وقال للوكالة الفرنسية: «شهدت سنغافورة في أبريل الماضي ارتفاعا في الحالات بدأ في أماكن إقامة العمال المهاجرين مع مستوى سيئ من الصرف الصحي والتأمين الصحي».
ومثل سنغافورة، تعتمد قطر على العمالة الوافدة من جنوب آسيا ويعيشون في مساكن مزدحمة وغير صحية على أطراف العاصمة الدوحة حيث من المستحيل ممارسة التباعد الاجتماعي.
وشهدت المنطقة الصناعية في قطر أول زيادة في الحالات وبعدها قامت قوات الأمن بإغلاقها وأرسلت فريقا صحيا من أجل احتواء تفشي الوباء.
ويؤكد مسؤولون أنه تم فرض قواعد صارمة لتحسين النظافة في مساكن العمال مع إجراء 14 ألف تفتيش في قطر.
فحوصات على نطاق واسع
عكس غيرها من الدول الخليجية التي ركزت على إجراء فحوصات على نطاق واسع، قررت الدوحة التركيز على الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس بما ذلك العمال الأجانب والقطريين العائدين من الخارج. وتم فحص أكثر من واحد من أصل خمسة من السكان وقامت بعمليات مسح مجتمعي.
وتمت إعادة عدد من القطريين من إيران في مارس الماضي عندما كانت الجمهورية الإسلامية في خضم ذروة تفشي الفيروس، مما أدى أيضا إلى فحص أقاربهم. وفي ذروة الوباء في قطر، كان كل فحص من أصل أربعة إيجابيا، بحسب مصدر مخبري.
وأكد الخال «من خلال برنامجنا للتتبع والتعقب الرائد عالميا بالإضافة إلى تطبيقنا للهواتف الذكية (احتراز)، تمكننا من توسيع نطاق البحث عن الأشخاص المصابين عبر التحقيق الاستباقي بالإضافة إلى (فحوصات) عشوائية في أماكن مختلفة في أنحاء قطر».
استثمارات في القطاع الطبي
استثمرت قطر الغنية بالغاز بشكل كبير في نظامها الصحي في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى أن غالبية سكانها من الشبان من العاملين الأجانب. وأدى هذا إلى تسجيل قطر أدنى معدلات الوفيات، بحسب خبراء ومسؤولين.
وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 194 شخصا فقط من الفيروس، مما يشكل 0.17% من المصابين.
ويؤكد مدير وحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية عبدالناصر أبوبكر أن السبب هو «أن لديهم على الأرجح (أحد) أفضل الأنظمة الصحية، هم مجهزون جدا ومستعدون بشكل جيد».
وأضاف «الغالبية من المصابين في قطر هم في الواقع من سن أصغر. وكلما انخفض العمر انخفض معدل الوفيات مقارنة بمن هم فوق الستين».
وتؤكد وزارة الصحة أن البنية التحتية في قطر للرعاية الطبية العاجلة أثبتت قدرتها على الصمود خلافا لدول أخرى كان فيها معدل الوفيات أكثر ارتفاعا، بينما وصلت وحدات العناية المركزة 76% من طاقتها الاستيعابية في ذروة الفيروس.
ويشير الخال إلى أن «التاريخ القوى للاستثمار في القطاع الصحي (ضمن) حصول كل من كان بحاجة إلى رعاية في المستشفى على ذلك وبشكل مجاني».
يوضح الخال أن رقم تكاثر فيروس كورونا المستجد في قطر انخفض إلى أقل بكثير من 1 ويظل مستقرا، وهذا عامل مهم لوقف انتشار الفيروس.
عقوبات
ولكن لا تزال قطر تسجل إصابات يومية جديدة بالفيروس انخفضت إلى ما معدله 200 إصابة في الأسبوع الماضي- وهي أقل بكثير من 2355 حالة تم تسجيلها في 30 من مايو.
وقامت الدوحة بتخفيف القيود المفروضة على ارتياد الحدائق والمساجد وسمحت للمقاهي والمطاعم باستئناف العمل لكن مع قواعد صارمة. وما زالت الكمامات إلزامية في الأماكن العامة وهناك عقوبات وغرامة مالية باهظة حال عدم الالتزام.
وحصل نجم كرة القدم الإسباني تشافي مدرب نادي السد على إنذار وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال (2739 دولارا)، بسبب عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي بعد إصابته بالفيروس.