تونس تسجل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

مواطن تونسي يرتدي قناعًا واقيًا تحسبًا لفيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 166 حالة محلية و10 حالات وافدة، و17 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فمنذ فتح الحدود في 27 يونيو الماضي، تم تسجيل 1868 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 500 حالة وافدة و1364 حالة محلية (73%) و21 حالة وفاة (%1،2).

ولفت البيان إلى التكفل حاليا بـ40 (2,6%) مريض في المستشفيات من بينهم 11 (0,8%) مريضا بأقسام العناية المركزة، فيما يبلغ عدد الحالات النشيطة 1537 (82،2%) وعدد المرضى الحاملين للاعراض 190 (12،7%).

وقد تمّ إجراء 2508 تحليلات مخبرية من بينها 32 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 129104.