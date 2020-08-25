السودان وإثيوبيا تتعهدان بالعمل على التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 10:22 مساء
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يحيي نظيره السوداني عبدالله حمدوك لدى وصوله للخرطوم. (رويترز)

قال رئيس وزراء إثيوبيا والقيادة السودانية، اليوم الثلاثاء، إنهما سيبذلان كل جهد ممكن للوصول إلى اتفاق بشأن سد ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل الأزرق، تسبب في خلاف كبير بين أديس أبابا والقاهرة على إمدادات المياه.

وأخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل بدء ملء الخزان خلف السد في يوليو. لكن الدول الثلاث عادت للمحادثات بوساطة الاتحاد الأفريقي، حسب «رويترز».

وزار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، الخرطوم يرافقه وفد رفيع المستوى للقاء المسؤولين السودانيين، الذين أدوا دورا بارزا في المفاوضات مع الدولتين المجاورتين.

السودان يطلب تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعا لإجراء مشاورات داخلية
تشديد مصري - سوداني على التوصل إلى «اتفاق ملزم» في قضية سد النهضة

وجاء في بيان مشترك عن إثيوبيا والسودان: «شدد الجانبان على بذل كل جهد ممكن للوصول لنهاية ناجحة للمفاوضات الثلاثية الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، بما يقود لصيغة يكون الجميع رابحين معها، وتجعل من سد النهضة أداة للتكامل الإقليمي بين الدول المُشاطئة».

وأضاف البيان أن الجانبين يعربان عن تقديرهما للوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتزامهما بها، واعتبرا هذه الوساطة «تجسيدا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية». وتعثرت المفاوضات بشأن السد سابقا بسبب طلب مصر والسودان بأن يكون أي اتفاق ملزم قانونيا، وآلية حل النزاعات بالمستقبل، وكيفية إدارة السد أثناء فترات شح الأمطار أو الجفاف.

وتقول مصر إنها تعتمد على نهر النيل في أكثر من 90% من إمداداتها من المياه العذبة، وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا: أصبحنا أكثرية وهناك «ثورة سلمية ديمقراطية» ...
دولى
بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تستيقظ فيروسات ما قبل التاريخ لتفتك بنا؟