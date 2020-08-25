وزيرا دفاع الإمارات وإسرائيل يبحثان هاتفيا اتفاق التطبيع

أعلام الإمارات وإسرائيل في شوارع تل أبيب. (الإنترنت)

ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» أن وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع محمد البواردي ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بحثا اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل في اتصال هاتفي يوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن البواردي وغانتس «أعربا عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلى تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة بما يعود بالخير للبلدين والمنطقة»، بحسب «رويترز».

وكانت الإمارات العربية ألغت لقاءً علنيًّا ثلاثيًّا كان من المقرر عقده في نيويورك، الجمعة المقبل، بين سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، وسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، وسفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة، بحسب موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي، اليوم الإثنين.

وأفاد الموقع بأن سبب الإلغاء هو عدم الرضا في أبوظبي عن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المعارض العلني لصفقة «F-35» مع واشنطن، بحسب «روسيا اليوم».

بومبيو مطمئنًا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي

وكان من المقرر أن يكون الاجتماع الثلاثي، الذي بادرت إليه كرافت، رسميًّا وعامًّا ويتضمن توزيع الصور على وسائل الإعلام وإعلانًا مشتركًا. وأكدت جميع الأطراف بالفعل الاجتماع وأجرت محادثات بشأن التفاصيل، لكن بعد ذلك أبلغ ممثلو الإمارات السفيرة الأميركية والبيت الأبيض بأن الاجتماع قد أُلغي حتى إشعار آخر.

رسالة إلى إسرائيل

وأشار أحد المصادر للموقع الإسرائيلي إلى أن كبار المسؤولين الإماراتيين قرروا إلغاء الاجتماع لإرسال رسالة إلى إسرائيل بأنهم يشعرون بخيبة أمل من تصريحات نتانياهو العلنية بشأن بيع مقاتلات «إف 35»، علاوة على أنه ينوي معارضة صفقة السلاح عندما يتعلق الأمر بالكونغرس الأميركي.

وأضاف المصدر أنهم أدركوا في الأسابيع الأخيرة أنه حتى لو فضل نتانياهو عدم تنفيذ صفقة الطائرات، فلن يعارضها علنًا. لذلك عندما عبر رئيس الوزراء عن معارضته علانية، شعرت الإمارات بأنه يتصرف بما يتعارض مع روح الاتصالات بين الطرفين.