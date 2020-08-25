اختتام القمة المصرية الأردنية العراقية: تناول الأوضاع السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب

جانب من القمة الثلاثية العربية في الأردن بحضور الرئيس المصري ورئيس الحكومة العراقية. (الإنترنت)

عقدت، الثلاثاء، قمة ثلاثية بالعاصمة الأردنية بين الرئيس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعاهل المملكة الأردنية الملك عبدالله الثاني، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، خصوصا تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وجهود مكافحة الإرهاب.

وأضاف: «كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وذلك بهدف تأسيس مرحلة قادمة من التكامل الإستراتيجي بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة».

وأكد الرئيس المصري خلال القمة استعداد بلاده لتقديم تجربتها وخبرتها في كل المجالات لأشقائها في الأردن والعراق، وكذلك إقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محكم، يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

وأضاف الناطق الرسمي أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

كما تناولت القمة تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد القادة الثلاثة دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما تناولت القمة مستجدات الأوضاع في سورية وليبيا واليمن، حيث أكد القادة الثلاثة تكثيف التنسيق المتبادل خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.