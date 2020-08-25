«فرانس برس»: سكان مدينة الحسكة السورية يتهمون الأتراك بقطع المياه عنهم

سكان يملؤون الماء من صهاريج بمدينة الحسكة بسورية. 22 أغسطس 2020. (فرانس برس)

اتهم سكان مدينة الحسكة السورية، القوات التركية التي تسيطر على محطة مياه علوك التي تزود 460 ألف نسمة بينهم سكان المدينة بقطع المياه عنهم.

من جانبها اتهمت وزارة الدفاع السورية تركيا باستخدام المياه «كسلاح حرب ضد المدنيين»، حيث قضت شيخة مجيد عشرين يومًا تبحث عن مياه صالحة للاستخدام، بعد توقف مضخة رئيسية عن العمل، يتهم مسؤولون أكراد تركيا بالوقوف خلفه كونها تقع في مناطق سيطرتها في شمال شرق سورية.

أمام باب منزلها في أحد أحياء مدينة الحسكة، انتظرت شيخة (43 عامًا) مع حفيدها وصول أحد صهاريج المياه المتنقلة لتعبئة خزانها.

وتقول السيدة المسؤولة عن إعالة سبعة أولاد وحفيدين لوكالة «فرانس برس»: «أركض طوال الوقت خلف الصهاريج، أتوسل الجيران أحيانًا للحصول على المياه، وأستدين المال لإدارة أموري»، مضيفة: «لو كانت المياه متوفرة لاستخدمت ثمن شرائها لتوفير الطعام لأولادي».

وتوضح قائلة: «غالبية الأحيان نستحم بالمياه المالحة من الآبار، التي من الصعب حتى استخدامها لغسيل الثياب، في وقت تعد النظافة الشخصية أولوية مع انتشار فيروس كورونا المستجد في شمال شرق سورية».

وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لها منذ هجوم شنته ضد المقاتلين الأكراد في أكتوبر، على منطقة حدودية واسعة تضم مدينة رأس العين، حيث تقع محطة مياه علوك التي تزود 460 ألف نسمة بينهم سكان مدينة الحسكة، في الحسكة.

يقول صالح فتاح (45 عامًا): «احتلوا رأس العين وماءها، إنها السخرية بحد ذاتها، أن يحتلوا أرضنا ويقطعوا عنا مياهنا».

وهذه المرة الثامنة التي تحصي فيها الإدارة الذاتية الكردية قطع القوات التركية المياه عن الحسكة عبر توقيف الضخ من محطة علوك، وفق ما تقول الرئيسة المشتركة لمديرية المياه سوزدار أحمد.

ويحاول الأتراك، بحسب قولها، «الضغط على الإدارة الذاتية لتقبل بشروطهم، ويطلبون كل مرة زيادة في كمية الكهرباء» التي تمدها الإدارة الذاتية إلى محطة علوك ومدينة رأس العين.

وبعد طول انتظار، اتفق الطرفان السبت أخيرًا على إعادة ضخ المياه للمدينة، لكن العديد من سكان المدينة قالوا، الإثنين، إن المياه لم تصلهم بعد.