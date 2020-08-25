الأمم المتحدة: خطر شن «داعش» هجمات تضاءل بسبب «كورونا» لكن استراتيجيتهم لم تتغير

شاحنة تابعة لتنظيم «داعش» غرب أفريقيا في نيجيريا. (فرانس برس)

أعلن مسؤول أممي، الإثنين، أن خطر تنفيذ تنظيم «داعش» هجمات خارج مناطق النزاع تضاءل منذ مطلع العام، مرجحًا أن يكون سبب ذلك هو القيود المفروضة على التنقلات في هذه الدول بسبب جائحة «كوفيد-19»|، لكنه حذر من أن استراتيجية التنظيم الإرهابي لم تتغير على ما يبدو.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، أمام مجلس الأمن الدولي، إنه «في مناطق النزاع، ازداد التهديد كما يتضح من إعادة تجميع تنظيم الدولة الإسلامية قوته وزيادة أنشطته في العراق وسورية».

وأضاف أنه «خارج مناطق النزاع، يبدو أن التهديد انخفض على المدى القصير، يبدو أن التدابير المتخذة للحد من تفشي كوفيد-19، مثل إجراءات الحجر والقيود المفروضة على الحركة، قللت من مخاطر الهجمات الإرهابية في عديد البلدان».

لكن المسؤول الأممي حذر من أنه «ليس هناك من مؤشر واضح على حدوث تغيير في الاتجاه الاستراتيجي لتنظيم الدولة الإسلامية في ظل زعيمه الجديد».

وكان زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي قتل في نهاية أكتوبر 2019 في عملية عسكرية أميركية بمحافظة إدلب في شمال غرب سورية، وفي نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رسميًّا تعيين أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، الملقب بأبي إبراهيم الهاشمي القرشي، خلفًا للبغدادي.

وبحسب فورونكوف فإن التنظيم الإرهابي عزز موقعه في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 آلاف مقاتل داعشي ما زالوا ينشطون تحت راية التنظيم متنقلين بين العراق وسورية ضمن خلايا صغيرة.

وفي غرب أفريقيا قدر المسؤول الأممي عدد المقاتلين الموالين لتنظيم «داعش» بنحو 3500 مقاتل، مشيرًا إلى أن التنظيم يواصل في هذه المنطقة بناء علاقات وطيدة مع جماعات إسلاموية متطرفة محلية.

أما في ليبيا فقال فورونكوف إنه إذا كان عدد مقاتلي تنظيم «داعش» يقدر ببضع مئات، إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بالقدرة على تهديد المنطقة بأسرها.

وبما خص أفغانستان، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة من أن تنظيم «داعش» لا يزال قادرًا على شن هجمات ضخمة في أنحاء عدة من هذا البلد، على الرغم من خسارته السيطرة على قسم من الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرته، وتعرض بعض قادته للاعتقال.