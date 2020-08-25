قيس سعيد يتسلم من المشيشي تركيبة الحكومة التونسية الجديدة

تسلم الرئيس التونسي قيس سعيد، من المكلف برئاسة الوزراء في البلاد هشام المشيشي، تركيبة الحكومة الجديدة.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، استقبل سعيّد، الإثنين، بقصر قرطاج المشيشي المكلّف بتكوين الحكومة، الذي سلّمه تركيبة الحكومة الجديدة.

رئيس الوزراء التونسي المكلف يعتزم دمج 4 وزارات اقتصادية

والأحد ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادر سياسية، أن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية، من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي.

وتهدف الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر. ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين، وتضم 23 وزيرا خلال اليومين المقبلين.