مصر تسجل 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

إحصائية الإصابات بفيروس كورونا في مصر, 24 أغسطس 2020. (الصحة المصرية)

سجلت مصر 138 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 18 حالة وفاة بالفيروس خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الإثنين، عن خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 66817 حالة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، ارتفع إلى 97478 حالة من ضمنهم 66817 حالة تم شفاؤها، و5280 حالة وفاة.