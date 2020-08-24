انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء سورية بعد انفجار خط غاز

أحد رجال الإطفاء السوريين خلال محاولته السيطرة على حريق ناتج عن انفجار خط غاز في دمشق، 24 أغسطس 2020، (سانا)

انقطعت الكهرباء عن جميع أنحاء سورية، عقب انفجار وقع في خط الغاز العربي صباح اليوم الإثنين.

قال وزير الكهرباء السوري المهندس محمد زهير إن الانفجار وقع في الخط بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سورية، حسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

الانفجار السادس

وقال خربوطلي إن الانفجار وهو السادس من نوعه الذي يتعرض له هذا الخط في المنطقة نفسها أدى إلى هبوط ضغط الغاز الموجود في محطة توليد دير علي، وبالتالي فقدان كميات الغاز وخروج باقي المحطات عن العمل بشكل متتال مما أدى إلى حدوث انقطاع في الكهرباء.

وأضاف أن وزارة الكهرباء وبالعمل والتنسيق مع وزارة النفط والثروة المعدنية تعمل بجهد لإعادة الوضع إلى ما كان عليه وإعادة التيار الكهربائي بشكل متتال خلال الساعات القليلة القادمة.

«قد يكون عملا إرهابيا»

من جهته قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم، إن الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية تعرض لانفجار «قد يكون ناجما عن عمل إرهابي».

وأضاف غانم أنه تم إبلاغ الورشات الفنية والمعنيين في الشركة السورية للغاز منذ اللحظات الأولى للبدء في عمليات الإصلاح الفوري للخط بعد تقييم الأضرار، وأن العمل جار لعودة هذا الخط إلى وضعه الطبيعي والعمل بأسرع ما يمكن.