انسحاب قوات التحالف بقيادة أميركا من قاعدة التاجي العراقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 06:36 مساء
جنود أميركيون لدى الانسحاب من قاعدة التاجي العراقية، 23 أغسطس 2020. ( رويترز)

قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة إن قوات التحالف انسحبت من قاعدة التاجي العسكرية العراقية وسلمتها لقوات الأمن المحلية.

وشهدت القاعدة، التي تبعد 20 كيلومترا شمالي بغداد، من حين لآخر هجمات صاروخية شنتها فصائل مدعومة من إيران مستهدفة القوات التي تقودها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال التحالف في بيان «إعادة تموضع الأفراد العسكريين هو جزء من خطة طويلة المدى تم التنسيق لها مع حكومة العراق». وأضاف أن معسكر التاجي كان يضم في السابق ما يصل إلى 2000 من أعضاء التحالف، وأن معظمهم غادروا هذا الصيف، بحسب «رويترز».

وتابع قائلا إن باقي قوات التحالف ستغادر خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من تسليم المعدات للقوات العراقية. وذكر أن هذه «تمثل عملية التسليم الثامنة في عام 2020 للمواقع التي تخص التحالف ضمن القواعد العراقية».

يأتي الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بسحب العدد القليل المتبقي من الجنود الأميركيين بالعراق. وتنشر الولايات المتحدة زهاء خمسة آلاف جندي في العراق، وينشر التحالف 2500 آخرين.

وصوت البرلمان العراقي هذا العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق، وتغادر قوات أميركية وأجنبية البلاد في إطار التقليص. وجاء التصويت بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أميركية على مطار بغداد.

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