رئيس الوزراء التونسي المكلف يعتزم دمج 4 وزارات اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 06:05 مساء
رئيس الحكومة التونسي المكلّف هشام مشيشي في قرطاج، 10 أغسطس 2020. (أ ف ب)

ذكرت «رويترز» نقلا عن مصادر سياسية، الأحد، بأن رئيس الوزراء التونسي المكلف هشام المشيشي يعتزم دمج وزارات اقتصادية، من بينها المالية والاستثمار والتنمية وأملاك الدولة في وزارة واحدة من المتوقع أن يقودها الاقتصادي علي الكعلي.

وتهدف الخطوة لإعادة هيكلة الحكومة والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المتعثر. ومن المتوقع أن يعلن المشيشي عن حكومته التي تتكون من مستقلين، وتضم 23 وزيرا خلال اليومين المقبلين.

رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»

والكعلي له خبرة في القطاع المصرفي في عدة بلدان عربية، وهو يدير الآن المؤسسة العربية المصرفية في تونس. وهو اقتصادي ليبرالي. وقال المشيشي في وقت سابق هذا الشهر إنه تبنى خيار حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب بعدما لاحظه من اختلافات قوية بين الأحزاب. وأضاف أنه بينما لا تزال الاختلافات مستمرة لا يجد بعض التونسيين الماء.

تفشي البطالة ونقص التنمية
وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس الأسبوع الماضي إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا. وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.

إنقاذ المالية العمومية
وقال المشيشي وهو وزير للداخلية في حكومة الفخفاخ المستقيلة إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة. والشهر الماضي قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020 في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية، والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.

وذكرت المصادر أن الحكومة ستتكون من وزراء غير معروفين وأغلبهم من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة في تونس في خطوة تعارضها أحزاب كثيرة تفضل تشكيل حكومة سياسية. ولكن هذه الأحزاب ومن بينها حزب النهضة الإسلامي وأحزاب التيار والشعب قد تضطر للتصويت لمنح الثقة للحكومة لتفادي سيناريو اللجوء لانتخابات مبكرة.

وفي حال فشل حكومة المشيشي في نيل ثقة البرلمان فإن الرئيس بإمكانه حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
التشكيل الأقرب لسان جيرمان والبايرن في نهائي دوري الأبطال.. الليلة
رياضة عالمية
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
بعد اتفاق وقف إطلاق النار.. الجزائر تعرض احتضان حوار شامل بين الليبيين لا يقصي ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

منظمة الصحة العالمية تأمل بانتهاء جائحة «كوفيد-19» خلال أقل من عامين