أقل عدد إصابات بفيروس «كورونا» في مصر منذ أبريل

مواطن مصري يرتدي كمامة ويمر أمام رسم جداري لعلم مصر. (الإنترنت)

سجلت مصر أمس السبت أقل عدد من الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» منذ الرابع من أبريل الماضي، إذ أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 86 إصابة، و12 حالة وفاة، وهو الرقم الأدنى خلال الفترة ذاتها.



ووصل إجمالي عدد الإصابات في مصر منذ تسجيل أول حالة في البلاد، وحتى أمس السبت إلى 97 ألفا و623 حالة إصابة، ثبت شفاء 65 ألفا و118 منهم، وتوفي 5243 آخرين.



وعالميا، تجاوز عدد الوفيات بالوباء عتبة 800 ألف، أمس السبت، فيما فرضت دول مثل كوريا الجنوبية اليوم الأحد قيودا شديدة للوقاية من الفيروس.



وفي أوروبا تزايدت المخاوف من حدوث موجة ثانية للوباء، خصوصا في إيطاليا، فقد سجلت منطقة روما خلال 24 ساعة عددا قياسيا من الإصابات الجديدة منذ بداية الوباء في مارس ومعظمها مرتبط بالعودة من الإجازات.