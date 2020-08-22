العراق يسجّل أكثر من 200 ألف إصابة بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 04:52 مساء
خلال أعمال تطهير منشآت عراقية, كربلاء (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة العراقية السبت تسجيل 3965 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى أكثر من مئتي الف في ظل تدهور المنظومة الصحية للبلاد.

وأفاد بيان رسمي لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 201,050 إصابة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق. وأشار البيان الى شفاء 143,393 من المصابين فيما توفي 6353 شخصا منهم، بحسب «فرانس برس».

وبلغ عدد الإصابات اليومية نحو 4000 على مدى أكثر من أسبوع لكن السلطات تجنّبت إعادة فرض تدابير الإغلاق التي تم رفعها مطلع الصيف.

وعلى الرغم من ذلك، بدأت مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة (جنوب بغداد) الجمعة إحياء مراسم شهر محرم، التي يتخللها تنظيم مواكب ومسيرات حاشدة، ما يثير المخاوف من تفشي الوباء ويشكل عبئا إضافيا على نظام الرعاية الصحية في العراق الذي يعاني منذ عقود من نقص في عدد الأطباء والأدوية وأسرّة المستشفيات.

لكنه مازال بعيدا عن جارته إيران التي سجلت أكثر من 20500  وفاة، وفقا لبيانات رسمية.

وباتت المستشفيات العامة في العراق، الذي كان يفتخر حتى الثمانينيات من القرن الماضي بامتلاكه أحد أفضل أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط والمتوفرة مجانًا للجميع، تعاني بسبب معداتها المتقادمة وموظفيها المدربين تدريباً ضعيفاً ومبانيها المتهالكة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إجلاء أكثر من 100 ألف شخص بولاية كاليفورنيا بسبب الحرائق (فيديو)
دولى
الإغلاق الموقت ونداءات التوعية أسلحة ليبية لمواجهة «كورونا»
ليبيا
استطلاع «بوابة الوسط»: ردود فعل متفاوتة محليا على إعلان وقف إطلاق النار
ليبيا
إشبيلية يتوج بالدوري الأوروبي للمرة السادسة بعد فوز مثير على الـ«إنتر»
رياضة عالمية
شيخ الأزهر يعلق على إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
امحمد شعيب: بلادنا تشهد صحوة في الاتجاه الصحيح
ليبيا
ماذا جاء في مبادرتي السراج وعقيلة صالح؟
ليبيا
السراج وعقيلة يعلنان وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والدعوة إلى انتخابات
ليبيا
السيسي: وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية
ليبيا
البنك الدولي: فقر مدقع يتهدّد 100 مليون شخص إضافي بسبب «كورونا»
اقتصاد
بايدن يعد بإنهاء «زمن تملق الطغاة» إذا انتخب رئيسا
دولى
انقطاع المياه والظلام والقمامة.. أزمات تحاصر الليبيين في عز الصيف
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتجنب الإصابة بالسرطان