«CNN»: عقوبات أميركية على 3 كيانات في الإمارات دعمت شركة طيران إيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 أغسطس 2020, 12:50 مساء
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، (الإنترنت)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين في الإمارات وأحد الأشخاص، على خلفية اتهامهم بتقديم دعم مادي لشركة «ماهان إيرلاينز» الإيرانية، والتي تضعها واشنطن على قائمتها السوداء.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان، أعلن فيه هذا الإجراء، «ماهان إير لديها سجل طويل في نقل الأسلحة والإرهابيين من جميع أنحاء العالم إلى إيران»، وفقًا لقناة «CNN» الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها، إنها تفرض العقوبات على شركتي «Parthia Cargo» و«Delta Parts Supply FZC»، لدعمها المادي لشركة الطيران الإيرانية «ماهان إير»، بالإضافة إلى المواطن الإيراني المقيم في الإمارات أمين مهدوي، الذي يمتلك ويدير شركة «Parthia Cargo».

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فقد قدمت هذه الشركات معًا الأجزاء الأساسية والخدمات اللوجستية لشركة «Mahan Air»، التي جرى تصنيفها في إطار سلطات مكافحة الإرهاب لدعمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وكذلك بموجب سلطة مكافحة انتشار الأسلحة.

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