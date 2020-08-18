السودان يؤكد وجود «اتصالات» مع إسرائيل.. ويعتبر خطوة الإمارات «شجاعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 08:14 مساء
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك. (أرشيفية: الإنترنت)

 أكد الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، وجود اتصالات مع إسرائيل، قائلا إن قرار الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل «خطوة شجاعة وجريئة».

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، السفير حيدر بدوى صادق: «خطوة الإمارات خطوة شجاعة وجريئة، وتسهم في وضع العالم العربي في المسار الصحيح لبناء السلام في الإقليم لبناء السلام المستدام»، مضيفا: «لا أستطيع نفى وجود اتصالات بين السودان وإسرائيل»، حسب «رويترز».

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في فبراير إن إسرائيل والسودان اتفقتا على التحرك نحو إقامة علاقات طبيعية لأول مرة، خلال اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، في أوغندا.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الخميس الماضي،  بيانا مشتركا حول «مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة».

وقال البيان: «اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في اتصال هاتفي جرى اليوم على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة».

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