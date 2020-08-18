الرئيس اللبناني: علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة في جريمة اغتيال الحريري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 12:09 مساء
الرئيس اللبناني ميشال عون. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، علينا تقبل ما سيصدر عن المحكمة في جريمة اغتيال الحريري»، مشيرًا إلى أن «جريمة اغتيال الحريري أثرت كثيرًا على حياة اللبنانيين، ومسار الأحداث في لبنان»، وفقًا لما نقلته قناة «سكاي نيوز».

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، خلال جلسة النطق بالحكم التي تبث الآن، أن عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، «عملية إرهابية جرى تنفيذها لأهداف سياسية»، مشيرة إلى أن المنفذين «استخدموا أكثر من 2.5 طن من المتفجرات».

وتصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، حكمها بحق المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري العام 2005، وذلك وسط حالة تأهب في الشارع اللبناني، ومخاوف من اندلاع مواجهات.

وتأجل النطق بالحكم أسبوعين إثر الانفجار الذي دمر مرفأ بيروت وأحياء كاملة من العاصمة اللبنانية، متسببًا في سقوط نحو 177 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح، وقالت المحكمة التي تتخذ مقرًّا لها في هولندا إنها اتخذت هذا القرار «احترامًا للعدد الكبير من الضحايا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وينتمي المتهمون الأربعة في القضية إلى «حزب الله»، وسيحضر رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد، نجل رفيق الحريري، جلسة النطق بالحكم، إذ أعرب في بيان أصدره أواخر يوليو الماضي عن أمله في أن يكون صدور الحكم «يومًا للحقيقة والعدالة من أجل لبنان».

تُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، «الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها»، وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءًا منها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنتر ميلان يمطر شباك شاختار بخماسية.. ويتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي
رياضة عالمية
السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر ...
ليبيا
صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح
عربى
مستشفيات بيروت تمتلئ بمصابي «كورونا».. ووزير الصحة يوصي بإقفال البلاد أسبوعين
عربى
«عكس التيار»: مقابلة خاصة مع الإعلامي محمود شمام
فيديو
فلوسنا - (الحلقة 42) - لقاء مع وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري
فيديو
هجمات «الجهاديين» في موزمبيق تشكل اختبارا لدول الجنوب الأفريقي
اقتصاد
اتهام ترامب بمحاولة تدمير خدمة البريد الأميركية لأهداف انتخابية
دولى
434 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» من بين 2923 عينة تسلمتها المختبرات
ليبيا
إقالة كيكي سيتين من تدريب «برشلونة»
رياضة عالمية
«مكافحة الأمراض سبها» يوضح سبب تأخر نتائج تحاليل «كورونا»
ليبيا
روسيا البيضاء.. عشرات الآلاف يطالبون بانتخابات جديدة والرئيس يرفض التنحي (فيديو)
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»