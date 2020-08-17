صمت سعودي إزاء الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل.. والتقارب مطروح

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في أوساكا في يونيو 2019ؤ (فرانس برس)