السعودية تعين 10 نساء في مواقع قيادية برئاسة الحرمين الشريفين

سيدة سعودية داخل محل تسوق. (الإنترنت)

عينت السعودية عشر نساء في مواقع قيادية في رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في مكة والمدينة، وفق ما أعلنت السلطات، أمس الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المحافظة إلى تعزيز موقع المرأة ودورها.



ويعد تعيين نساء في مواقع قيادية عليا بالمؤسسات الدينية خطوة نادرة في المملكة التي تشهد حملة تحديث واسعة يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان. وتم تعيين النساء في إدارات مختلفة إدارية وتقنية، وفق بيان صادر عن الرئاسة العامة للحرمين الشريفين.



وقال البيان الذي نقلته وكالة «فرانس برس» إن القرار يأتي من حرص رئاسة الحرمين على مواكبة رؤية المملكة 2030 «وتمكينًا للمرأة السعودية ذات التأهيل العالي والقدرات الكبيرة».



وبحسب وسائل الإعلام، فقد عينت رئاسة الحرمين 41 امرأة في السابق في مواقع قيادية العام 2018.