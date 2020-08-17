مصر تتخلص من المواد الخطرة في موانئها بعد «انفجار بيروت»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 08:41 صباحا
وزير المالية المصري محمد معيط، (أرشيفية: رويترز)

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر بدأت في التخلص من المواد الخطرة المتروكة في موانئها بعد الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت الشهر الجاري.

وأضاف الوزير أمام البرلمان «ما حدث في بيروت جعلنا نراجع أنفسنا، وتخلصنا بالفعل من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ»، حسب وكالة «رويترز».

الانتهاء من تنظيف الموانئ المصرية في ديسمبر
وتابع: «هناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية، وفى ديسمبر القادم سينتهي تنظيف الموانئ المصرية بالكامل من كل الراكد والمهمل والمواد الخطرة»، مشيرا إلى إجراءات جديدة للجمارك ستحسن أيضا من الرقابة في الموانئ.

وبعد أيام قليلة من انفجار مرفأ بيروت قالت وزارة الطيران المدني المصرية إنها أمرت بمراجعة المواد الموجودة في المطارات، ونقل أي سلع خطرة لمناطق تخزين آمنة.

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وتسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس في قتل أكثر من 170 شخصا وأشاع الدمار في أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية، وقد وقع الحادث نتيجة انفجار أكثر من ألفي طن من نترات الأمونيوم مخزنة دون إجراءات للسلامة، حسب الرواية الرسمية.

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