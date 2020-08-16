فتح خطوط الهاتف الإماراتية مع إسرائيل بعد اتفاق تطبيع العلاقات

صورة مركبة للعلمين الإماراتي والإسرائيلي (أ ف ب).

أجرى وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل أول اتصال هاتفي معلن عنه بينهما الأحد بعد أن فتحت الدولة الخليجية خطوط الهاتف مع إسرائيل في إطار تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأعلنت إسرائيل والإمارات الخميس الماضي عن تقارب بينهما برعاية أميركية في شكل اتفاق يبشر بانتعاش التجارة الثنائية لكنه أغضب الفلسطينيين والقوى المناهضة لإسرائيل مثل إيران، وفق «رويترز».

اتفاق ولقاء قريب

وتحدث وزيرا الخارجية هاتفيا لتدشين فتح خطوط الهاتف بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي إنه اتفق مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد على «اللقاء قريبا».

وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية إن مزودي خدمات الاتصالات في الإمارات رفعوا السبت حظر الاتصالات الواردة من أرقام تحمل رمز الهاتف الدولي لإسرائيل وهو ‭‭‭+972‬‬‬.

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وأجرت «رويترز» عدة اتصالات هاتفية من الإمارات بإسرائيل يوم الأحد. بل وأصبح من الممكن الآن زيارة المواقع الإخبارية الإسرائيلية التي كانت محظورة أيضا في الإمارات عبر اتصالات الإنترنت في الدولة الخليجية.

وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي، يوعز هندل، على تويتر «أهنئ الإمارات العربية المتحدة على رفع الحظر». وأضاف «ستتاح العديد من الفرص الاقتصادية الآن، وخطوات بناء الثقة هذه مهمة للنهوض بمصالح الدولتين».

الفرص الاقتصادية

ولم ترد هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات بعد على طلب للتعليق. ولم ترد شركتا الاتصالات الرئيسيتان في الإمارات، دو واتصالات، بعد على طلبات التعليق. وينص الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي على أن تلتقي وفود من البلدين خلال الأسابيع القادمة لتوقيع اتفاقات ثنائية في مجالات مثل الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة وتبادل السفارات.

وشهد أمس السبت توقيع أول صفقة أعمال بين البلدين منذ اتفاق التطبيع. وستتعاون شركة أبيكس الوطنية للاستثمار «الإماراتية» مع مجموعة تيرا الإسرائيلية لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا المستجد بما في ذلك تطوير جهاز فحص كورونا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات تتوقع إبرام اتفاقية بخصوص تبادل إصدار تأشيرات السفر، وإن المزيد من التفاصيل ستُعلن في الوقت المناسب.