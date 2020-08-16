المغرب تغلق أحياء في مراكش بعد ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 04:26 مساء
مغاربة يضعون كمامات في شارع في العاصمة الرباط ، 25 يونيو 2020. (أ ف ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، إغلاق أحياء عدة في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان رسمي بتعزيز عمليات الرقابة الصحيّة في هذه الوجهة السياحية وإغلاق بعض الأحياء كليا أو جزئيا لاحتواء انتشار الفيروس، بحسب «فرانس برس».

وأُطلقت حملة في شوارع مراكش للتوعية على أخطار التراخي في تطبيق التدابير الوقائية، على غرار وضع الكمامة والتباعد الجسدي، وفق المصدر نفسه الذي أعلن تشديد الرقابة على مداخل المدينة وأحيائها. واتخذت مؤخرا إجراءات مماثلة في الدار البيضاء وطنجة وفاس، وهي بين المدن المغربية الأشد تضررا من الوباء.

ومن إجمالي 35 مليون نسمة، سجلت المغرب منذ مطلع مارس 41017 إصابة بكوفيد-19، بينها 632 وفاة. ويشهد البلد منذ بضعة أيام ارتفاعا في الإصابات، وقد أحصى أكثر من ألف إصابة يوميا (1776 السبت). وحذرت منظمة الصحة العالمية، الخميس، من المنحى التصاعدي للإصابات. وبدأت المغرب رفع الحجر في يونيو عقب ثلاثة أشهر من الإغلاق الصارم.

ولا تزال حدود البلد مغلقة حتى إشعار آخر، مما أدى إلى أزمة غير مسبوقة في قطاع السياحة الحيوي.

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