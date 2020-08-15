رئيس الوزراء المصري في الخرطوم «لتعزيز التعاون»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 04:37 مساء
حمدوك يستقبل رئيس الوزراء المصري في الخرطوم، 15 أغسطس 2020. (أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى الخرطوم، السبت، يرافقه عدد من الوزراء في زيارة ليوم واحد «لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين».

وقال مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، في بيان إن مدبولي الذي يقوم بأول زيارة له إلى الخرطوم منذ تشكيل الحكومة السودانية الانتقالية في 2019، وصل «برفقة عدد من الوزراء في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية «سونا».

العلاقات الثنائية
وتهدف الزيارة إلى «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أوجه التعاون في المجالات المختلفة». وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن مدبولي سيلتقي رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، كلا على حدة. كما سيجري مباحثات مع نظيره السوداني عبدالله حمدوك.

ويرافق مدبولي وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان والتجارة والصناعة. وتأتي هذه الزيارة وسط توتر ناجم عن بناء إثيوبيا سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق. وقد طلبت الخرطوم، الإثنين، تأجيل المفاوضات بشأن السدّ لمدة أسبوع لإجراء مشاورات داخلية.

سد النهضة
وسدّ النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق منذ 2011 أصبح مصدر توتر شديد بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة ثانية. ويتوقع أن يصبح هذا السد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في أفريقيا.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتّفاق. وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ إن نهر النيل يوفّر لها أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

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