قيس سعيد: الأوضاع السياسية في تونس لن تقف حائلا أمام تطوير العلاقات مع قطر

الرئيس التوني قيس سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, (الرئاسة التونسية)

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الأوضاع السياسية التي تمر بها تونس يجب ألا تقف حائلا أمام مزيد تطوير العلاقات القائمة مع قطر.

وبحسب بيان للرئاسة التونسية، جرت بعد ظهر اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية بين سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح البيان أن المكالمة تناولت العديد من المحاور من بينها تجديد أمير قطر استعداده الكامل لتمويل منصة الإنتاج بسيدي بوزيد، كما تطرقت المحادثة أيضا إلى مساهمة قطر في إحداث مدينة الأغالبة الطبية.

وأكد أمير دولة قطر على استعداد بلاده لدعم تونس ومؤسساتها في هذه المرحلة التي تمر بها، مجددا دعوته للرئيس التونسي لزيارة دولة قطر في أقرب الآجال .

فيما قيس سعيد عن قبوله تلبية هذه الدعوة في أقرب وقت ممكن.