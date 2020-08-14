تونس: تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»

مواطن تونسي يرتدي قناعًا واقيًا تحسبًا لفيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنه تمّ إجراء 1200 تحليل مخبري، من بينها 46 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 110023 تحليلا.

وبحسب البيان فبين الحالات المصابة 56 حالة إصابة جديدة، 49 حالة إصابة محلية وسبع حالات إصابة وافدة، و12 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1903 حالات مؤكدة، تشمل 1320 حالة شفاء و53 حالة وفاة و530 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس بصدد المتابعة، من بينها 19 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.