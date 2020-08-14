بومبيو: الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدى مشاركته في مؤتمر برلين، 19 يناير 2020. (الإنترنت)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة «ترحب بالاتفاق المبرم بين إسرائيل ودولة الإمارات لتطبيع العلاقات الدبلوماسية».

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي في فيينا: «إنها خطوة مهمة نحو استقرار الشرق الأوسط ولحظة طيبة للعالم وأمنه»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتوصّلت الإمارات و«إسرائيل»، الخميس، إلى اتفاق «تاريخي» حول تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية، هو الأول بين إسرائيل ودولة عربية بعد اتّفاقات السلام الموقّعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، عبر «تويتر» أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى «اتفاق تاريخي» حول تطبيع العلاقات يشكل «اختراقا ضخما».

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» «البيان المشترك للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة»، وجاء فيه «نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام».

كما أعلن ترامب أن اتفاق «تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع من قبل كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووليّ عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان».

وقال ترامب: «أتطلّع إلى الترحيب بهما قريبًا جدا في البيت الأبيض للتوقيع رسميا على الاتفاق. على الأرجح سيحدث هذا في غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة. سيأتيان إلى واشنطن»، حسب وكالة «فرانس برس».