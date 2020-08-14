إيران: نحذر الكيان الصهيوني من التدخل في معادلات منطقة الخليج

الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي. (الإنترنت)

وصفت إيران الاتفاق المبرم بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه «خطوة عار خطيرة»، حسبما أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» يوم الجمعة، نقلا عن بيان من وزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة «إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر خطوة العار هذه التي أقدمت عليها أبوظبي لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المزيف واللاشرعي والمعادي للإنسانية خطوة خطيرة، وإذ تحذر من أي تدخل من قبل الكيان الصهيوني في معادلات منطقة الخليج الفارسي، تعلن بأنه على حكومة الإمارات وسائر الحكومات المواكبة تحمّل جميع تداعيات هذه الخطوة».

وقالت الوزارة: «التاريخ سيثبت كيف أن هذا الخطأ الإستراتيجي من قبل الكيان الصهيوني وهذا الخنجر الذي طعنت الإمارات به، بلا حق، ظهر الشعب الفلسطيني بل المسلمين كلهم، سيؤدي على العكس إلى تقوية محور المقاومة وبلوغ الوحدة والتضامن ضد الكيان الصهيوني والرجعية إلى الذروة».

وتوصّلت الإمارات و«إسرائيل»، الخميس، إلى اتفاق «تاريخي» حول تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية، هو الأول بين إسرائيل ودولة عربية بعد اتّفاقات السلام الموقّعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، عبر «تويتر» أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى «اتفاق تاريخي» حول تطبيع العلاقات يشكل «اختراقا ضخما».

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) «البيان المشترك للولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة»، وجاء فيه «نتيجة لهذا الانفراج الدبلوماسي وبناء على طلب الرئيس ترامب وبدعم من دولة الإمارات، ستتوقف إسرائيل عن خطة ضم أراض فلسطينية وفقا لخطة ترامب للسلام».