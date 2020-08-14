باريس تطلب «توضيحات» حيال مقتل ضابطين عراقيين بهجوم تركي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 02:17 مساء
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (أرشيفية: الإنترنت)

طلبت باريس الخميس «توضيح» ملابسات هجوم شنته طائرة مسيرة تركية وأدى إلى مقتل ضابطين عراقين في حرس الحدود في شمال العراق، وأعلن ناطق باسم الخارجية الفرنسية «تندد فرنسا بهذا التطور الخطير الذي يجب توضيحه بشكل كامل».  

وتشنّ تركيا منذ أسابيع هجمات جوية ضد حزب العمال الكردستاني في كردستان العراق، وقتل الهجوم التركي ضابطين عراقيين الثلاثاء، في ما وصفه الجيش العراقي بأنه «اعتداء تركي سافر»، وتعتبر أنقرة أن من حقها شن هجمات على مواقع لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه منظمة «إرهابية»، كما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية الفرنسية إنه كما ذكّر وزير الخارجية جان لودريان في بغداد في 16 يوليو، «فإن فرنسا حريصة بشدّة على الاحترام الكامل للسيادة العراقية وتدين أي خرق لهذه السيادة».

وتشهد العلاقات بين باريس وأنقرة توتراً على خلفية عدة تطورات، وتندد فرنسا خصوصاً بالمساعي التركية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وتدخل تركيا في  ليبيا، ونشرت لذلك طائرتين مقاتلتين وسفينتين حربيتين الخميس في شرق المتوسط فيما تتهم أثينا أنقرة بأنها تقوم بعمليات استكشاف غير قانونية في مياهها.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بأن لديه أهدافا «استعمارية» في لبنان، واعتبر زيارته الأخيرة إلى بيروت «استعراضاً».

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