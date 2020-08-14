الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 10:50 صباحا
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، إن «تاريخ وضمير شعوب المنطقة لن ينسى ولن يغفر السلوك (..) لدولة الإمارات العربية في إبرام اتفاق مع إسرائيل».

وذكرت الوزارة أن الشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية على حق في إظهار رد فعل قوي على الاتفاق الذي سيؤدي إلى التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

وبحسب البيان المشترك بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ستجتمع وفود من الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع اتفاقات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

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