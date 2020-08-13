«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 09:39 مساء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت القيادة الفلسطينية الخميس «رفضها واستنكارها» لاتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الذي تم بوساطة أميركية، معتبرة إياه «خيانة للقدس»، وداعية إلى عقد اجتماع لجامعة الدول العربية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة في بيان تلاه عبر شاشة التلفزيون الرسمي أن الاتفاق «نسف المبادرة العربية للسلام»، وهو «خيانة للقدس والأقصى وقرارات القمم العربية والإسلامية والشرعية الدولية وعدوانا على الشعب الفلسطيني»، بحسب «فرانس برس».

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