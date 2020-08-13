السيسي يعلق على «اتفاق إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 07:21 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أرشيفية: الإنترنت).

ثمّن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة والإمارات العربية وإسرائيل الذي أعلن عنه الخميس بشكل مفاجئ.

وكتب على موقع «تويتر» الخميس: «تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية»، معتبرا أنها خطوات «من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت الإمارات في وقت سابق، اليوم الخميس، مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة مع إسرائيل، برعاية أميركية.
 

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