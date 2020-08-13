لبنان: مبعوث أميركي يصل بيروت وبري يدعو إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الخميس إلى سرعة تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أول جلسة تشريعية منذ انفجار ميناء بيروت الذي قتل فيه 172 شخصا الأسبوع الماضي.

وأقر مجلس النواب حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة التي تتولى تصريف الأعمال حاليا، كما جرى تأكيد الاستقالات التي قدمها ثمانية نواب بعد الانفجار.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن بري رئيس مجلس النواب، أحد أركان النخبة الطائفية دعا خلال الجلسة إلى «الإسراع في تأليف حكومة».

وقال مصدر لوكالة «رويترز» إن بري «يريد أيضا توجيه رسالة سياسية بأن البرلمان موجود برغم كل الحديث عن انتخابات مبكرة واستقالة أعضاء المجلس».

ويجري السياسيون مشاورات في مرحلة مبكرة بشأن تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية معقدة في بلد يموج بالانقسامات السياسية ويحكمه نظام لتقاسم السلطة على أساس طائفي.

وقالت السفارة الأميركية إن من المتوقع أن يصل المسؤول الأميركي الكبير ديفيد هيل إلى بيروت اليوم الخميس للتأكيد على عدة رسائل، منها الحاجة الملحة للإصلاحات المالية وإنهاء الفساد.

ولفتت السفارة الأميركية أن هيل وكيل وزارة الخارجية «سيؤكد استعداد أميركا لدعم أي حكومة تعكس إرادة الشعب وتكون ملتزمة بشكل حقيقي بالعمل بناء على جدول أعمال إصلاحي».