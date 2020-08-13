تسجيل أول إصابة بـ«كورونا المستجد» بمخيم للمهاجرين في جزيرة يونانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 01:14 مساء
مخيم فيال الواقع في جزيرة خيوس باليونان. (فرانس برس)

أعلنت اليونان، الخميس، أول إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في أحد مخيمات المهاجرين المكتظة، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الهجرة.

وأوضح المصدر لوكالة «فرانس برس» أن «المصاب يمني عمره 35 عاما يعيش في مخيم فيال في جزيرة خيوس».

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