انتهاء تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ

مركز اقتراع لمجلس الشيوخ في الجيزة. (أ ف ب)

انتهى، مساء الأربعاء، تصويت المصريين في انتخابات مجلس الشيوخ المستحدث في مصر، الذي جرى على مدار يومين.

وقالت جريدة «الأهرام» على موقعها الأربعاء «انتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.. وبدء فرز صناديق الاقتراع».

وبدأ المصريون، الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في جميع المحافظات، بينما تمت عملية الاقتراع للمصريين في الخارج يومي الأحد والإثنين. ومن المتوقع أن تعلن النتائج في 19 أغسطس، وسيتم تخصيص 10% على الأقل من المقاعد للنساء، بحسب «رويترز».

وحسب الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، حددت مواعيد جولات الإعادة في سبتمبر، وإعلان النتيجة النهائية في موعد أقصاه 16 من الشهر المقبل.

ويجري التصويت في مصر وسط تفشي وباء «كوفيد - 19»، لكنه يتزامن مع انخفاض معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

وتأتي الانتخابات بعدما أعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء أُجري العام الماضي على تعديلات دستورية وافق المصريون عليه.