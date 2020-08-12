السيسي ورئيس وزراء اليونان يتبادلان التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 09:45 مساء
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مع رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس. (أرشيفية: الإنترنت)

 تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، وتبادلا التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة إن «الاتصال تناول تبادل التهنئة بمناسبة توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان في القاهرة يوم 6 أغسطس الجاري، والذي عكس مدى تميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوافر الإرادة السياسية القوية للارتقاء بها على مختلف الأصعدة».

وأضاف أنه «تم التوافق خلال الاتصال على أن توقيع اتفاق الحدود البحرية بين البلدين يعد بمثابة تطور تاريخي للعلاقات الثنائية، ويمثل نموذجا لترسيخ الأسس والقواعد الصحيحة لعملية التعيين ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة شرق المتوسط». وأوضح أن «الاتفاق أتاح الفرصة لكل من مصر واليونان لاستغلال مواردهما الطبيعية بما يحقق مصالح الشعبين».

كما شهد الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال بعض الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد.

وأعلنت الخارجية المصرية يوم 6 أغسطس أن وزير الخارجية، سامح شكري، وقع مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وزار وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، القاهرة، لاستئناف المفاوضات مع السلطات المصرية حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ريسفيراترول .. كلمة السر لتعزيز صحة الدماغ