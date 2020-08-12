طائرات ودبابات إسرائيلية تستهدف مواقع لـ«حماس» في غزة

نيران تتصاعد بعد ضربة لطائرات حربية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب غزة، 12 أغسطس 2020، (ا ف ب)

شن الجيش الإسرائيلي غارات ليل «الثلاثاء - الأربعاء» على مواقع لحركة حماس في قطاع غزة إثر إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال الجيش إن طائرات حربية ومروحيات عسكرية ودبابات تابعة له ضربت عددا من الأهداف للحركة في قطاع غزة، وذلك ردا على استمرار إطلاق البالونات، حسب بيان نقلته وكالة «فرانس برس».

وخلال الأسبوع الماضي، أطلقت بالونات حارقة مرات عدة من غزة إلى داخل الأراضي المحتلة، وأفادت أجهزة الإطفاء الإسرائيلية عن نحو 60 حريقا نتجت من البالونات خلال يوم الثلاثاء وحده، دون ذكر ضحايا.

غلق معبر كرم أبوسالم

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية إغلاق معبر كرم أبوسالم التجاري مع غزة فجر الثلاثاء لفترة غير محدودة، مستثنية فقط مرور «المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود».

وندّدت «حماس» في بيان بإغلاق المعبر، قائلة «إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعبر التجاري ومنع دخول البضائع إلى غزّة، سلوك عدواني، وإمعان في الجريمة بحق مليوني فلسطيني في القطاع، يتحمل نتائجها وتداعياتها كافة».

من جهة ثانية، أعادت السلطات المصرية صباح أمس الثلاثاء، فتح معبر رفح الحدودي استثنائيا لثلاثة أيام للمرّة الأولى في كلا الاتجاهين، بعدما بقي مغلقا منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنت وزارة داخلية حماس.