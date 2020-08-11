إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد إطلاق «بالونات حارقة» من غزة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 05:50 مساء
جندي إسرائيلي قرب دبابات ميركافا متوقفة قرب حدود قطاع غزة. (أ ف ب)

أعلنت إسرائيل ليل الإثنين الثلاثاء إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري مع غزة، ردا على ما وصفته استمرار إطلاق «بالونات حارقة» من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم الإستراتيجي في ساعة مبكرة من فجر الثلاثاء، واستثنت «المساعدات الإنسانية الأساسية والوقود»، بحسب «فرانس برس».

قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (كوغات) في بيان إن «هذا القرار اتخذ بسبب الإطلاق المتواصل لبالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل»، متهما حركة حماس بأنها «مسؤولة» عن عمليات الإطلاق هذه بالنظر إلى سيطرتها على القطاع.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الثلاثاء: «سيدفع الطرف الآخر ثمنًا باهظًا للغاية على إرهاب البالونات، نحن لن نتسامح مع ذلك، بل سنتحرك لكي نكبّده ثمنًا باهظًا. وقد قمنا بذلك سابقًا، فمن الجدير لهم أن يتذكروا ذلك لأننا سنقوم به الآن أيضًا».

تنديد حماس
ونددت حركة «حماس» في بيان بإغلاق معبر كرم أبو سالم وقالت: «إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المعبر التجاري كرم أبو سالم، ومنع دخول البضائع إلى غزة سلوك عدواني، وإمعان في الجريمة بحق مليوني فلسطيني في القطاع؛ يتحمل نتائجها وتداعياتها كافة».

وأضافت: «من حق أبناء شعبنا وأهلنا في غزة التعبير عن حالة الغضب، وإسماع صوتهم مجددا إلى العالم الذي لم يحرك ساكنا إزاء استمرار هذه المعاناة وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية».

وفقًا للبنك الدولي، كان 53% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر قبل أزمة «كوفيد-19»، لكن هذه النسبة قد ترتفع إلى نحو 64% بسبب التباطؤ الاقتصادي المرتبط بالوباء.

وصباح الإثنين أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس دفعة صواريخ «تجريبية» من غزة باتجاه البحر، ومساءً قالت مصادر إسرائيلية إن بالونات حارقة سقطت في مناطق بجنوب إسرائيل دون أن تسفر عن ضحايا.

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