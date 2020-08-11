«رويترز»: استهداف قافلة عسكرية أميركية قرب الحدود بين العراق والكويت

قافلة تنقل آليات عسكرية للجيش الأميركي في العراق، (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة الأنباء «رويترز» عن ثلاثة مصادر أمنية عراقية أن انفجارا قرب معبر جريشان على الحدود العراقية - الكويتية، استهدف قافلة تنقل معدات للقوات الأميركية.

وقالت المصادر، التي لم تسمها الوكالة، إن الانفجار وقع مساء أمس الإثنين، ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي جنود أميركيين موجودين في القافلة أو تعرض أحد للإصابة.

نفي عراقي وكويتي

في حين نفى الجيش العراقي حدوث الواقعة، وبالمثل نفت القوات المسلحة الكويتية أن يكون الهجوم قد وقع على أحد المواقع على حدودها الشمالية مع العراق، مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة.

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي على «تويتر»، إنها تنفي ما يتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة حول تعرض أحد المراكز لهجوم تخريبي على الحدود الكويتية الشمالية، وتؤكد بن الحدود «مستقرة وآمنة».

وقالت المصادر الأمنية العراقية إنه يتم تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر، ويتم عادة تحميل أو تفريغ الحمولة قبل دخول العراق أو الخروج منه، كاشفة أن القوات الأميركية متعاقدة مع شركات أجنبية لتوفير الأمن بالمنطقة.