وزير الخارجية الفرنسي يدعو إلى «إسراع تشكيل حكومة» في لبنان

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان. (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الإثنين، لبنان إلى «الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب»، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة حكومته إثر الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

وقال لودريان في بيان: «لا بد من الإصغاء إلى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم»، وفق «فرانس برس».

قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الإثنين، استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون شكر دياب والوزراء، وطلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكَّل الحكومة الجديدة.

وقدم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء الإثنين، استقالة حكومته إلى الرئيس ميشال عون. وقال دياب في كلمة للشعب اللبناني إن «انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي». وصرح حسان دياب بأن «منظومة الفساد أكبر من الدولة، ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت».