حسان دياب يعلن استقالة الحكومة اللبنانية ويقدمها للرئيس ميشال عون

رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب. (أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة اللبناني، حسان دياب، استقالة الحكومة بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ودمر أحياء فيها.

وقال رئيس وزراء لبنان المستقيل في كلمة للشعب اللبناني إن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي. وصرح حسان دياب بأن «منظومة الفساد أكبر من الدولة، ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت».

وأضاف: «لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم، التي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة.. حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية».

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وتابع دياب قائلاً: «هؤلاء لم يقرؤوا جيدًا ثورة 17 تشرين، وتلك الثورة كانت ضدهم، واستمروا في حساباتهم وظنوا أنهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير».

وكان رئيس الوزراء المستقيل صرح عقب انتهاء اجتماع للحكومة (تضمن 20 وزيرًا بينهم دياب)، في «السراي الحكومي» بالعاصمة بيروت، بأن «الحكومة ستستقيل»، مشيرًا إلى أن «القرار بالاستقالة جاء لتحمل المسؤولية».

تداعيات الزلزال

وقال رئيس الوزراء اللبناني المستقيل: «همنا الأول العمل على تجاوز تداعيات الزلزال الذي ضرب البلد والوصول إلى تحقيق عادل وشفاف.. نحن أمام مأساة كبرى ويفترض التعاون من أجل تجاوز المحنة».

وأضاف: «قاتلنا بشراسة وشرف، لكن هذه المعركة ليس فيها تكافؤ، واستعملوا كل الأسلحة ضدنا وكذبوا على اللبنانيين»، وأشار إلى أن «فساد بعض الأطراف في لبنان أنتج هذه المصيبة المخبأة منذ 7 سنوات».

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية. ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنًّا من «نترات الأمونيوم» شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ العام 2014.