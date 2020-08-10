القفز من سفينة الحكومة اللبنانية يهدد بقاءها.. ووزير المالية يتحدث عن استقالة جماعية

اجتماع للحكومة اللبنانية بالقصر الرئاسي في بعبدا، بيروت، 30 أبريل 2020 (أ ف ب)