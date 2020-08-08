متظاهرون يقتحمون مقر «جمعية المصارف» وسط بيروت

متظاهرون أثناء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل شرطة مكافحة الشغب خلال مظاهرات في بيروت. (رويترز)

اقتحم متظاهرون غاضبون مقر جمعية المصارف في وسط بيروت، ليل السبت، وأضرموا النيران في الطابق الأرضي منه، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لصدّهم.

ودخل عناصر الجيش من باب خلفي وبادروا إلى إخماد النيران ودفع المتظاهرين إلى الخارج، فيما كانوا يرددون هتاف «يسقط يسقط حكم المصرف»، بحسب «فرانس برس».

وتدفق الآلاف من المتظاهرين إلى وسط بيروت وشوارعها، وخاض متظاهرون مواجهات مع القوى الأمنية لدى محاولتها التقدم باتجاه مداخل البرلمان ورشقها القوى الأمنية بالحجارة. كما أضرموا النيران في مدخل فندق ومبنى مجاور قبل أن تبعدهم قوات الأمن وتطلق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

مواجهات

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني إصابة 142 شخصًا في المواجهات، تم نقل 32 منهم إلى المستشفيات.

وتوافد المتظاهرون تباعًا إلى وسط بيروت آتين من مناطق عدة وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت مسيرة حاشدة من شارع مار مخايل المتضرر بشدّة إلى وسط بيروت، رافعين لافتة كبيرة ضمّت أسماء قتلى الانفجار.

وسرعان ما سُجلت مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في طريق مؤدٍ إلى مدخل البرلمان. وأطلق الشبان الحجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق القنابل المسيّلة للدموع في محاولة لتفريقهم.

وردّد المتظاهرون شعارات عدّة بينها «الشعب يريد إسقاط النظام» و«انتقام انتقام حتى يسقط النظام»، و«بالروح بالدم نفديك يا بيروت». كما رُفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في القصاص من المسؤولين عن التفجير.